Metsamoor Irje Karjus: inimene on loodusega tervik – õppides tundma taimi, õpid tundma ka iseennast! 

Paljud tunnevad taimetark Irje Karjust kui Metsamoori, kes toimetab Veetka talus Võrumaa metsade ja kuplite vahel ning peab loenguid herbaatikast. Praegust eriolukorda peab ta heaks ajaks, et võtta enda jaoks rohkem aega ja õppida paremini tundma ka neid, kes meie kõrval on.

Kui muidu sõidab Irje Karjus (51) palju ringi, et anda loenguid või kohtuda inimestega, siis eriolukord on lubanud tal rohkem paigale jääda. «Mul pole antud olukorra kohta isiklikus plaanis midagi halba öelda. Minu tegevused jätkuvad, kuid nüüd on loengud e-õppe kaudu, hästi toimib ka e-pood. Kirjutan raamatut ja teen ettevalmistusi suvisteks koolitusteks,» räägib tegus naine.