TIIU TESTIB | Ärge ostke esimest ettejuhtuvat WC-harja! 

Niipalju, kui olen maailmas ringi käinud, on tualetipuhastusharjad igal pool ühesuguse klassikalise kujuga. Selle loo kirjutamise ajal suhtlesin Eestis elava itaallasega, kes kinnitas, et neilgi kasutatakse just selliseid ja teistsuguseid ta ei teagi.

Hea otsimise peale mõne teistsuguse küürimisvahendi siiski leidsin. Selleks tuli aga läbi kammida nii tava- kui ka internetipoode. Internetipoes leidus isegi üks patareidega töötav elektripuhastushari. Kumb siis teeb oma töö ära paremini, kas klassikaline või eriline hari?

Iga harja puhul hindasin esmalt harjaste üldist puhastusvõimet skaalal 1–5. Seejärel läksin põhjalikumaks ja vaatasin, kuidas tuleb konkreetne toode toime WC-poti eri piirkondadega, kui hügieeniline või mugav see ikkagi on. Näiteks on paljudel WC-pottidel seina ja serva vahel vahe, sel puhul soovitan kindlasti hankida äärepuhastajaga harja. Kui te pole seda vahet kunagi puhastanud, siis ei kujuta te ettegi, mida kõike see harjake sealt päevavalgele toob! Kui aga olukord on kontrolli alt täiesti väljas ja äravoolutorusse on sadestunud kõva pruunikas kiht, mida harjased enam lahti ei nühi, siis kulub väga ära kaabits.

Niisiis iga väärt lisaomaduse eest, mis võis olla kas äärehari, kaabits, parem ulatuvus äravoolutorusse, hügieenilisus või elektri appitulek, lisasime punkti. Kokku võis iga toode saada 10 punkti.

Tiiu lemmik – Sini!

Ostukoht, hind: Motonet.ee, 7,90 €

Päritolu: Soome

Hinne: 6/10

Kommentaar:

Koosneb põhiharjast, äärevaheharjast ja kaabitsast. Põhiharja harjased on vaid ühel pool ja pärast esimest kasutust on osa neist lääbakil, nagu oleks teab mis vett ja vilet näinud (3). Kuid põhihari on ka väike ja ulatub kõige sügavamale äravoolutorusse (1). Äärehari on ülivajalik äärevahe jaoks (1). Olemas on ka kaabits kangekaelsema mustuse jaoks (1).

Sini Foto: Terje Ugandi