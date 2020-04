VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Metsamoor Irje Karjus: „Kõik taimed ei sobi kõigile. Selle õige leiab tunnetades!“ 

Ajakirja kaaneloos jagab seekord mahedaid mõtteid paljudele Metsamoori nime all tuntud taimetark Irje Karjus (51). Aastaid ravimtaimedega tegeledes on ta tähele pannud, et otsides mõnelt taimelt abi oma terviseprobleemile, ei pruugigi selle leidmine olla lihtne. „Päris nii ei saa, et võtan raamatu järgi taime ja hakkan ennast ravima,“ teab taimetark.

Selleks, et taim hakkaks vajalikku toimet avaldama, on vaja teha nn sisselülitus. Seda on võimalik teha, kui taim on sinu jaoks õige. „Selle taime leiad tunnetades: taimest, mis sind kõnetab ja silma jääb või mis on ise tulnud sinu juurde kasvama, võibki sulle abi olla,“ räägib Metsamoor ja lisab, et sama oluline on ka teada, kuidas taime kasutada. „Kas ma nuusutan teda, teen teed või määrin peale, kasutan tinktuuri või hüdrosoolina. Sel on päris suur vahe!“