Lugeja küsib: millise vingugaasianduri peaks koju paigaldama? 

Igal anduril on oma otstarve

Seetõttu võib öelda, et mõistlik oleks valida eraldi andurid ja paigaldada need õigetesse kohtadesse, lähtudes tootja juhenditest. Vältida tuleks üks-sobib-kõigeks-tooteid, sest sageli ei sobi need õieti millekski.