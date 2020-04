Käsitöömeister Marja Matiiseni imeline teksakunst: ka kõige väiksemad detailid on võimalik uuesti ära kasutada! 

Lapitöömeister Marja Matiisenil on ilmunud uus raamat „Teksased lapitöös“, kus sees just sellised taaskasutusideed ja õpetused. Raamatus on jõukohast meisterdamist lastele, õmblemist algajatele ja ka meistritele. Autor on leiutanud uusi ning kohandanud klassikalisi lapitöötehnikaid ja võtteid selle raske ning kohmaka materjali õmblemiseks tavalise õmblusmasinaga. Suur osa tehnikatest sobib ka teiste paksude ja jäikade kangaste kasutamiseks.