ARVAMUS | Anneli Lahe: kasuta vaba aega värskendusremondiks!  

Siiani olin arvanud, et rutiin mind ei hirmuta. Arvasin, et mulle isegi meeldib see. Samas saan alles nüüd aru, et minu elus pole siiani päriselt rutiini olnud. Jah, mu tegevused on olnud aasta-aastalt samad, kuid inimesed vaheldusid. Nüüd aga on minu argipäevas päriselt rutiin ja seisan iga päev silmitsi väljakutsega, kuidas tekitada perele koduseinte vahele rohkem vau-efekti.