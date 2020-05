LUGEJA KÜSIB: kas kortermajas ikka võib praegusel ajal remonti teha? 

Nipiraamatu toimetusse on jõudnud mitu kirja küsimusega, kas koroonaviiruse tingimustes on kortermajas remondi tegemine lubatud. Häirib see ju neid, kes kodukontoris rahulikult tööd tahavad teha. Samuti on ühel murelikul proual tekkinud küsimus, kas kortermajas askeldavad ehitajad ikka peavad kinni 2+2 reeglist ning jälgivad kõiki hügieenireegleid. Uurisime ametnike käest järele!

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi tõdeb, et naabrite elutegevusega kaasnevad lõhnad ja hääled on ajast aega olnud kortermajas üks suuremaid probleeme.