Ekspert selgitab: kas korrusmaja rõdul või eramu terrassil võib grillida? 

Kevadsuvine grillihooaeg on alanud ja seoses rõdul grillimisega said päästjad möödunud nädalavahetusel juba ka mitmeid väljakutseid. Teeme selgeks, kas korrusmaja rõdul või eramu terrassil võib grillida ning millised ohutusreeglid on kehtestanud päästeamet.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi tuletab meelde, et kortermajas elades peab igaüks arvestama ka teistega ning käituma nii, et see ei häiriks teisi majaelanikke.