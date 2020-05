Traditsioonilisest erinevalt: ehituskipsist meisterdatud Rootsi Dala hobune 

1. Joonista hobuse kuju. Joonista suuremale papitükile hobuse kuju. Jälgi, et pea ei tuleks liiga suur, sest muidu võib kuju minna tasakaalust välja.

2. Tee vorm. Lõika lainepapist u 5 cm laiused ribad ja kinnita need maalriteibiga papitükile, järgides hobuse piirjooni. Teibi kogu välimine osa üle, et segu vormist välja ei voolaks.