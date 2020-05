Eesti inimesed arutlevad: kriisiaeg õpetab ka nii mõndagi head! 

Juba pea kaks kuud kestnud eriolukord on meid kõiki pannud ümber hindama muidu nii tavapäraseks saanud harjumusi ja võimalusi. Kolm tegusat naist räägivad, mida nemad on kriisiajast õppinud.

Karin (41) Tallinnast

„Kõige kasulikum on olnud järeldusele jõudmine, et ma tegelikult ei pea kuhugi kiirustama. Olen loomult väga sotsiaalne ja vajan suhtlemist. Tunnistan, et mul on palju kõneldud fomo-sündroom ehk hirm asjadest ilma jääda. Praegu on olnud parim aeg sellega tegelemiseks!