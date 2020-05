LUGEJA KÜSIB: kuidas vannitoaplaatide vuugid püsivalt puhtaks saada? 

Nipiraamatule on kirja saatnud Marina Tallinnast, kes küsib: „Nii tüütu on pidevalt vannitoaplaatide vuuke küürida. Kuidas saaksin need ise pikemaks ajaks uuesti ilusaks valgeks?“

Vastab Triin Türk, Viimistlusekspert OÜ tegevjuht ja Nipiraamatu kaasautor.