Raha pööningul: kasutuna näivate raamatute eest võib saada kena summa 

Kevadeti võetakse maamajades või suvilates ikka ette suuremat sorti suurpuhastus. Kui see plaan ka pööningule viib, tasub aga suure tuhinaga ettevaatlik olla. Esiti kasutuna näiv kraam võib osutuda vägagi väärtuslikuks – raamatusarjade eest saab suisa mitusada eurot!

Vanu raamatuid on järelturul tohutu palju ja nende eest ei pruugi alati raha saadagi. Aegade jooksul on Eestis välja antud palju raamatusarju. Kui need omanikule enam lugemishuvi ei paku või on riiulis tarvis ruumi uutele teostele, annab üheskoos müük ehk eelise.