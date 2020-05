Geniaalne rahanipp: müüge iga kuu üks üleliigne ese 

Kuskil on suure tõenäosusega keegi, kes just teie kasutuna seisvat vidinat vajab ja teile toob vanade asjade müük väikest lisatulu.

Üleliigset kraami on kõige lihtsam müüki panna mõnes interneti kuulutusteportaalis, nagu soov.ee või kuldnebors.ee. Ka tasub proovida kuulutuste keskkonda okidoki.ee – selle lehe eelis on, et peale fikseeritud hinna saab kasutaja teha oma pakkumisi, millest müüja saab sobiva välja valida.

Sobib ka osta.ee, mis töötab küll veidi teisel põhimõttel – see on eelkõige oksjonite korraldamiseks, aga seal saab müüa ka tavaviisil fikseeritud hinnaga.

Hea võimalus asju müüki panna on ka Facebooki Marketplace. Selle plussiks on lihtne ja sujuv suhtlus – ostjal on lihtne müüjale otse Messengeri kaudu kirjutada, et kauba kohta lähiteavet saada ja tingimustes kokku leppida.