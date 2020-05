Tõhus nipp: lauahõbeda saab läikima lüüa ka nende koduste vahenditega 

Ärge laske end seejuures tekkivast mullitavast reaktsioonist hirmutada, oodake veidi ja õngitsege esemed kuumast veest välja. Esialgu on need tuhmid, kuid pehme puuvillase riidega poleerides löövad kenasti läikima. Silmas tasub pidada, et hõbeesemeid tuleb poleerida õrnalt ja ainult pikisuunas – ringikujulisi liigutusi ei maksa teha, nagu ka jõuliselt suruda.