Raha pööningul: vana triikraua müük toob rahakotti mitukümmend eurot lisaks 

19. sajandi teisel poolel hakkasid Eesti peenematesse kodudesse ilmuma söetriikrauad. Teenijapiigadel oli nendega enne tublisti askeldamist, kui tööga pihta sai hakata: pliidi alt tuli võtta tuletangidega hõõguvaid süsi ja panna triikraua sisemusse. Kuna rauast põhi on umbes sentimeetri paksune, võttis triikmasina soojenemine üsna palju aega. Kui oli kiire, võis seda soojendada ka kuumal pliidiraual, aga pidi hoolas olema, et kaasa ei tule toiduvalmistamise jääke või puru, mis peene pesu silumise käigus ära määriks.

Kui selline unikaalne vanavara on pööningule seisma jäänud, tasub proovida sellele mõni huviline või ostja leida. Valmis peab aga olema selleks, et vanu triikraudu on liikvel palju ja suurt huvi nende vastu paraku ei ole.