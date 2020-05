Nipid VIDEO | Nuga roostest puhtaks koolaga! Kuidas on see võimalik? Vambola Lembit, Nipiraamat , täna, 05:48 Jaga: M

Nuga roostest puhtaks koolaga. Foto: Easy Outdoors

Avastad matkal olles, et unustasid eelmisel korral noa hooldamata ning nüüd on see üleni roostega kaetud. Laskumata liigsetesse detailidesse, mis on rooste ja kuidas see tekib, võib öelda, et ei sinule ega sinu noa terale see head ei tee. Seetõttu on mõistlik sellest vabaneda. Aga kuidas?