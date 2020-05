Üks väga eriline rahvarõiva tuulutamine! Vaata videost, kuidas see toimus! 

Tegijate hulgas on arst, ämmaemand, õpetajad, muusik, aednik, tegevtoimetaja, assistent, raamatupidaja, peaspetsialist, analüütik, pensionär, müügiadministraator, kaubandusettevõtja, klienditeenindaja, üliõpilane, personalijuht, tarkvarakonsultant, abikaasad, emad ja vanaemad. Nad on asjaarmastajad, käsitöö ja rahvarõivad on nende kirg ja hobi. Tänaseks on naistest saanud väga head sõbrad ja vahva punt rahvariidehulle.