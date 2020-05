TEE ISE | Kevadine kasetohust vaas  

Oksapatsiga kaunistatud tohunõu valmistamine ei nõua palju oskusi, küll aga kannatlikkust looduslike materjalidega jändamisel. Näiteks tohurullid võivad alguses tunduda lootusetult jäikade ja taltsutamatutena, kuid ühel hetkel on nad naksti! nõu küljes kinni.

Tänapäeval tohib kasetohtu koorida ainult langetatud või raiumisele määratud surnud puudelt. Metsast või raiesmikult leiate pehkinud kasepuid, millel valendab endiselt kaunis toht. Seal võib vedeleda ka pakse tohurulle, mis on kasepuude kuivatamise järel maha jäänud.

Pehkinud tüvelt tuleb toht lahti lihtsalt, rebige seda ettevaatlikult võimalikult suurte tükkidena. Korjake ka leitud tohurullid üles, vajadusel peske neid kodus ja pange kaussi likku. Pehkinud tüve küljest eraldatud tohutükke saab kasutada mõlemat pidi, leitud tohurullid on aga keerdunud nii jäigalt, et tohu helepruun siseosa on jäänud väljapoole.