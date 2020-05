LUGEJAKIRI | Riideost taasavatud kaubanduskeskuses: prooviruumid on kinni ja desovahendist saab üledoosi! 

Ühes pigem noortele suunatud kaupluses on hommikul müüjate poolt ilusti välja sätitud teksapüksteriiuliga 1-0 tehtud – see on segi tuhnitud nagu sigade songermaa. Igal pool kaupluses vedelevad lettide vahel selga proovitud rõivad ja kahemeetriste vahedega kassasaba ulatub poole poeni. Mis siis, et kell juba 20.30 on saanud ning pood poole tunni pärast suletakse.