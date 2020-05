Ehitusprügi? Ei, ehitusaare! 10 nutikat ideed, kuidas remondijääkidest saavad praktilised esemed 

Tapeeti, nagu palju muud materjali, ei saa osta nii täpselt, et midagi üle ei jääks. Mõnele väikesele seinapinnale, näiteks WCs või sahvris, saad luua uue, mõnusalt eklektilise lapitekki meenutava kunstiteose just tapeedijääkidest. Märgi seinale tapeeditükkide suurused, lõika tapeet mõõtu ja kleebi tükid tapeediliimiga seinale. Kunstiteos ei pea isegi olema üle kogu seina või moodustama terviklikku ruutu või ristkülikut. Lähene loovalt ja tee seinale kasvõi kassi kujutis.

Otsustamatu meele kasuks räägib fakt, et poest on võimalik osta väikestes purkides värvinäidiseid, mida võib lõpuks koguneda üsna palju. Miinusena jäävad vale värviga potid seisma. Nagu ka värvijääk õige värvipoti põhjas.

Kui sul on palju värve, aga koguseliselt on igat värvi vähe, kasuta neid kui lõngajuppe. Värvigi tooli- või lauajalad eri värvi, võõpa triibuliseks või täpiliseks pukid, kapiküljed, riiuliservad või midagi väiksemat, näiteks pildiraam. See on vahva töö, mida saavad teha ka lapsed.