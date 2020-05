Lugeja mure: ülemus loeb minu töö e-posti! Kas ta tohib seda teha? 

Nipiraamatu toimetusele on laekunud murelik pöördumine seoses sellega, kas tööandjal on õigus töötaja e-posti lugeda. „Tundub, et koroonakriis ning kodust töötamine on mu ülemuse kontrollivaks muutnud ning ta on võtnud endale õiguse minu töömeile lugeda,“ seisab saadetud kirjas. Kuidas on tööalase e-posti kasutamine reguleeritud, uurisime nii Tööinspektsioonist kui Andmekaitse Inspektsioonist.

Kas töö e-postiaadressi tohib kasutada isiklikuks kirjavahetuseks?

„Eestis on praktikas kujunenud tavapäraseks, et töötajad kasutavad tööandja domeeniga e-postiaadresse muuhulgas ka oma erakirjade saatmiseks ja saamiseks, kui tööandja ei ole kehtestanud muid reegleid töökorraldusele,“ sõnab Heiberg.