SUUR ÜLEVAADE | Tee Seda Ise ehk kodumaised nipikanalid sinu teenistuses 

Mõnus maavillane, et mitte öelda veevillane kanal. Samal ajal nii informatiivne kui meelelahutuslik. Näha on, et erinevatel veekogudel ja kallastel askeldav sõpruskond naudib täiega nii kalastamist kui selle filmimist. Mõlema tarvis on kasutusel laialdaselt erinevat tehnikat.

Palju on kasutatud näiteks rinnale või otsmikule kinnitatud kaamerat, mis annab vaatajale, kes võib-olla pole ise kunagi viiekilost havi veest välja sikutanud, mõnusa kohalolekuefekti koos selle juurde kuuluva adrenaliinidoosiga. Our_Fishing_Trips on kanal, mida on tore vaadata isegi siis, kui sa kalapüügist suuremat ei tea või lugu ei pea.

Campervani ehitamine ja reisimine: Ken Oja

Täiesti teine tase kui tavapärane mul-on-kaamera-ja-ma-õpetan-teile-kuidas-asju-teha kanal. Just selle poolest, kuidas videod on üles võetud, töödeldud, helindatud ning kokku pandud. Nagu filmi vaataks! Ja mitte suvalist, vaid esteetiliselt nauditavat ning inspireerivat filmi. Isegi kui sind ei huvita, kuidas oma matkaautosse mööblit ehitada või elektrit vedada, mine vaata seda kanalit ikkagi. Kasvõi selleks, et näha, kuidas paistab maailm läbi matkaauto tuuleklaasi või millised on sumedad suveõhtud kusagil Austrias järvekeseäärses metsatukas.

Meisterdamine kuulsusega: Gerli ja Camilla – Gerli Padar meisterdab tütrega