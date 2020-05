Lugeja mure: kahtlustan, et koondamise lõpparve summa on liiga väike. Mida teha? 

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar selgitab, et töölepingu seaduse kohaselt on tööandjal kohustus väljastada töötajale tema nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi. „Kui tööandja on töötajale töölepingu lõppemisel arvestanud ja välja maksnud vähem töötasu ja puhkusehüvitist (s.o lõpparve) kui töötaja tegelikult on välja teeninud, tuleks esmalt pöörduda tööandja poole ja nõuda palgalehte või muud dokumenti, millest nähtub, kuidas on töötajale lõpparve arvutatud,“ soovitab Kaar.