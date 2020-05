Suveseeliku väljakutse sai joone alla! Vaata siit, kuidas õmmelda muretu maapiiga hõlmikseelikut! 

Et aga seelikuind ei raugeks ja uusi toredaid undrukuid ikka aina juurde tuleks, pakub Jaago talu perenaine Inga Talvis inspiratsiooniks sammsammulisi juhised muretu maapiiga hõlmikseeliku õmblemiseks.

Seeliku tegemine koosneb neljast osast, mis on koos põhjalike juhistega järeletegemiseks üleval Jaago käsitöötalu blogis.

Inga moodi seeliku tegemiseks läheb vaja puuvillaseid ja linaseid kasutuseta jäänud rõivaid või kangajuppe. Eriti mõnusad on õhukesed puuvillased hästi langevad batisti moodi kangad või ka meeste triiksärgid.

Materjali soovitab Jaago talu perenaine valida nõnda, et toonid omavahel sobiksid. „Kindla peale minek on pastelsed toonid kombineerituna halli või kreemikaga, lisaks võid kasutada üht-kaht käredamat aktsentvärvi. Igal juhul vali nii, et endale meeldiks ja tekiks tore tervik,“ pajatab Inga.