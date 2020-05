Kaup24 kaval skeem: klient sai katkise diivani, raha tagastamise asemel pakutakse poe krediiti 

Nipiraamatu toimetusse on saabunud kiri nördinud tarbijalt, kes tellis endale kaup24.ee e-poest diivanvoodi. Lisaks sellele, et kaup jõudis kohale üheksa päeva lubatust hiljem, oli see ka defektiga, mida e-pood enda vastusele ei võta. Mida sellises olukorras teha, uurisime tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist.