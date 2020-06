Gerli Padar: ette karta pole mõtet – asjadega tuleks tegeleda siis, kui need sinuni jõuavad! 

Elumuutused ja kannapöörded pole Gerli Padarile võõrad. Kuigi laulja on me silme ees alati rõõmus ja energiline, on ka tema elus olnud aegu, mille üle elamiseks on vajanud otsuse- ja enesekindlust. «Täna tean, et lahendamatuid olukordi pole.»

/.../ «Kuigi elu rasked katsumused on teinud mind iseseisvaks ja andnud teadmise, et miski ei löö mind pikali või kui, siis tõusen alati jalule, siis tegelikult ei pea igast olukorrast üksinda välja rabelema. Pole häbiasi küsida raskel ajal emotsionaalset tuge. See ei tähenda, et sa pead olema samale inimesele abiks vastu, võib-olla ulatad oma käe kunagi hoopis kellelegi teisele. See on nagu kett, on mulle elukogenud sõbrannad juhatanud,» ütleb Gerli. «Oluline on ka iseendas ära tunda, et nüüd hakkab anum täis saama ja oleks vaja end kuidagi maha laadida. Vahel aitab sellest, kui räägid või kuuled, et teisel on sama mure,» teab ta omast kogemusest, kuid kaasa ei maksa halada.