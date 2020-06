SELLE KUU MÄRKSÕNAD | Rohevahetus, jaanipäev ja õnnerituaal 

Kui võtta arvesse, et jaanipäeva tähistatakse meil lausa kaks päeva, võib seda pidada meie kõige traditsiooniderikkamaks tähtpäevaks. Juhul kui oled unustanud, tuletame sulle meelde, mida esivanemad jaanidel oluliseks pidasid.

Anna kihelkonnas olla kombeks jaanitulelt tulles lasta kõik riided alla kukkuda, midagi ei tohtivat üle pea võtta – siis pidi terve aasta hea õnn olema! Igaks juhuks vali jaanipäevaks riided just selle mõtte järgi.

Mitmel pool Eestis on saanud traditsiooniks iga-aastased aia- ja taimehuviliste kokkusaamised, kus vahetatakse või antakse ära oma aia või kodu ilu- ja tarbetaimi, pistikuid, seemneid ja muud. Et jätkuv on soovitus vältida suuremaid kogunemisi, tasub rohevahetused sel suvel korraldada igaühel oma aia taga. Selleks lepi majanaabrite või külaseltsiga kokku, mis päeval tuuakse välja rohenäppe huvitavad risoomid, sibulad, taimed, taimeanumad ja aiandusraamatud.