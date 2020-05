Kogu tõde kastmisveest ehk Kuidas toimub selle arvestus?  

Kui külvi- ja istutustööd on ühekordne tegevus, siis aiaviljade ning suvelillede kastmine nõuab hoolt ja vaeva hoopis pikema perioodi jooksul. Sageli tuleb kastmisvesi kraanist, kuid kanalisatsiooni see ju ei lähe, mistõttu oleks mõistlik kastmisvett eraldi arvestada. Millised võimalused selleks on?

Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Pille Aarma sõnul kastmisvee arvestamisele ühtseid, üle Eesti kehtivaid reegleid ei ole. „Kohalikel omavalitsustel on kohustus kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, millega kehtestatakse ka tingimused kastmisvee arvestamisele,“ täpsustab Aarma.