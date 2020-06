JUUNIKUU NIPIRAAMAT | Loe nüüd ajakirja ka veebis! 

Ajakirja avaloos jagab seekord oma mõtteid ja toimetamisi Gerli Padar (40). Olgugi et ta usub, et kohaneb muutustega kiiresti ja on tänu drastilistele pööretele elus enesekindel ning ootamatusteks valmis, võib teelahkmel seismine või murranguline hetk alguses ikka emotsionaalselt vaakumisse tõmmata, nii nagu näiteks viimased koroonakriisi tõttu ühiskonnas toimunud muutused.

Siiski on lauljanna veendunud, et ette karta pole mõtet – asjadega tuleks tegeleda siis, kui need sinuni jõuavad. „Ma püüan hirmudest otse läbi mõelda, kas nendeks on alust. Samamoodi, nagu soovid kipuvad täituma, teevad seda ka hirmud, sest kui sa mõtled kogu aeg mingi negatiivse emotsiooni peale, võid alateadlikult hakata käituma nii, et see täituks,“ räägib Gerli, miks ta püüab teadlikult mõelda positiivselt ja seda ka teistes esile tuua. Loe pikemalt siit!