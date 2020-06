Inimesed MÕTTEKOHT | Psühhoterapeut Kaire Talviste annab nõu: kuidas puhata, kui puhkust polegi? Kaire Talviste, psühhoterapeut; Nipiraamat , täna, 07:18 Jaga: M

Ka mõni hetk argirutiinist eemal aitab jõuvarusid täita. Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Puhkus on midagi sellist, mida koroonaviiruse mõjude all kannatanud hädasti vajavad, ent on viimane asi, mida nad endale ehk sel suvel võimaldada saavad.