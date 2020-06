Inimesed Psühhoterapeut Kaire Talviste annab nõu: kuidas puhata, kui puhkust polegi? Kaire Talviste, psühhoterapeut; Nipiraamat , 24. juuni 2020, 17:00 Jaga: M

GALERII

Kaire Talviste, psühhoterapeut Foto: erakogu

Puhkus on midagi sellist, mida koroonaviiruse mõjude all kannatanud hädasti vajavad, ent on viimane asi, mida nad endale ehk sel suvel võimaldada saavad.