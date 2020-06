Raha pööningul: vana koerapuuri müügist saab kuni sada eurot 

Kellel on koer, sellel on vaja ka veopuuri. See on looma pelgupaik, kuhu varjuda näiteks lärmakate laste eest, samuti ainus turvaline viis sõita kas autos, laevas või muus liiklusvahendis. Puuris puhkava koeraga on mõnus ka lühikesi vahemaid ette võtta, näiteks külla minna.

10–30 €

Väikesele koerale sobiva uue kasti eest küsitakse 10 eurot. Heas korras, kuigi ühe lemmiklooma poolt juba trööbatud puuri eest tahetakse 20 eurot, ent selle raha eest saab kaasa ka krõbinakausi. Kaks korda kasutatud, ent välimuselt nagu uus, keskmisele koerale paras transpordipuur on omaniku meelest väärt 30 eurot.

50–100 €

50 euro eest on saadaval keskmise suurusega puur, kuhu mahub kuni 20kilone loom. Omanik kirjutab, et puur tuli tal soetada vaid selleks, et mops lennukisalongi kaasa võtta ja rohkem pole ta seda kasutanud. Aus müüja lisab, et ise maksis ta kandekasti eest 66 eurot.