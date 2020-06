10 head põhjust, miks suvepuhkus Eestis on nagu lotovõit 

On aeg rõõmustada selle üle, et veedad suure tõenäosusega suvepuhkuse sel aastal Eestis. See on soodne ja lähedal ning täis avastamisrõõmu. Argirutiinist väljalülitamiseks ei pea reisima kaugele.

Ainulaadne ja puutumatu loodus

Eesti loodus on vaieldamatult üks kaunimaid ja erilisemaid maailmas. Seda näitab kasvõi see, kui palju meil on looduskaitse all olevaid objekte: 158 loodus- ja 152 maastikukaitseala, lisaks kuus rahvusparki. Soomaa looduspark kuulub muide ka Unesco maailmapärandi nimistusse.