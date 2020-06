Inimesed ÜHE PILDI LUGU | Hindamatu meenutus lapsepõlvesuvest: Võsu jaanituli 1961. aastal Epp Reinmets , täna, 16:33 Jaga: M

Külliki koos vanematega 1961. aastal: «See eriline jaanitulepilt tuletab meelde, mis on elus oluline. Mu vanemad, keda nüüd enam ei ole, olid koos 50 aastat. Vaatan seda pilti ja rõõmustan, et ka minul täitub peagi abikaasaga 40 aastat abielu,» mõtiskleb Külliki. «Taustaks kuulan just oma pianistist tütre mängitud Schuberti klaveripala ja hinges on soe tunne.» Foto: erakogu

„Olen vanemaks saades hakanud rohkem oma lapsepõlve peale mõtlema,“ räägib tunnustatud gastroenteroloog Külliki Suurmaa. „See Võsu jaanitulel tehtud pilt minust koos vanematega on üks vähestest jäädvustustest meie koosveedetud ajast.“