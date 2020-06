Eesti naised möödunud kriisiajast: lisaks väljakutsetele oli selles ka palju toredat! 

Praegu on aega märgata looduse tärkamist, rohulible ärkamist ja seda, kuidas minu kahest teismelisest tütrest on sirgumas noored täiskasvanud. Oleme peres jaganud ära ka koduse toitlustuse. Hommikuse kulgemisega abikaasa teeb perele hommikusöögi, tütred leiutavad midagi lõunaks ja mina vastutan õhtusöögi eest. Meie pere toimib suurepäraselt meeskonnana ja ilmselt oleme me ka lähedasemad kui mõni kuu tagasi. Mu päeva mahub lisaks veebitundidele, õpilaste nõustamisele, tagasisidestamisele ka minu enda aeg – tunnine metsatiir. Lisaks on meie igapäevaseks rutiiniks saanud saunatamine ja pikad telefonivestlused lähedastega.

Minu koormus õpetajana on kasvanud märgatavalt, päev lõppeb hilistel õhtutundidel. Ometi olen õpetajana kasvanud ja õppinud palju uut nii enda, oma õpilaste kui ka digitaalsete õpetamisvõimaluste kohta. Ilma selle erilise kevadeta poleks ma täna see, kes olen praegu. Albert Einstein on öelnud: «Kõige imelisem on maailma juures see, et ta on tunnetatav.» On olnud aega maailma tunnetamiseks, endasse vaatamiseks.“