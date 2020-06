Ühe perekonna näide: kuidas lihtsate nippide abil aastaga mitu tuhat eurot säästa 

Sedasama tegid ka Lutterid. Kui varasemalt kuulusid nad kogu perega Teliasse, siis pärast erinevate pakkumiste võtmist otsustati liituda Tele2ga. Nii säästeti pelgalt uue internetipaketi valimisega aastaga ligikaudu 200 eurot, telefonikuludes tuli sääst kahepeale samuti umbes 200 eurot aastas. „Võib-olla ühe aasta lõikes ei tundu see sääst suur, aga viie aastaga teeb see juba 2000 eurot,“ avaldab Lutter ja soovitab sarnaselt ka oma elektripakett üle vaadata. Ehk on turul mõni pakkuja, kellelt saab sama teenuse oluliselt soodsama hinnaga?

Paljudes peredes on suureks väljaminekuks ka transpordikulud, näiteks on nii mõneski peres kaks autot. Anna Lutter võttis aasta alguses eesmärgiks sõita autoga nii vähe kui võimalik ja kasutada autot vaid siis, kui muudmoodi ei saa. Nii on kogu pere põhiliseks liikumisvahendiks saanud hoopis jalgratas. „Kuigi me elame maal ja üsna sageli on vaja ka Tallinnas käia, siis võtsime vastu otsuse kärpida autokulud miinimumini. See on tegelikult väga lihtne ja boonusena aitab jalgrattasõit kaasa ka heale enesetundele.“