ÕMBLUSKOOL | Triikimispadi – tubli abiline õmblustuppa 

3. Täida padi täitematerjaliga. Jälgi, et padi oleks tugevalt täidetud ja säilitaks kuju. (joonis 3)

Eri suuruse ja kujuga triikimispadjad on vajalikud abivahendid õmblustöö ja lõppviimistluse juures. Foto: Martin Ahven

Hea teada!

Saepuruga täitmisel õmble padjale ka vooder, et saepuru läbi kanga välja ei pudeneks. Saepuruga on soovitatav täita pika saia ja väikese pätsi kujulised padjad. Aseta saepuruga täidetud padi kohe pärast auruga pressimist õmblusele, see tõmbab niiskuse endasse ja raskus lamandab õmbluse.