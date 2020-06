HINNAÜLEVAADE | Millisest poeketist saab grillipeoks soodsaima šašlõki, grillvorsti ja õlle? 

Kuna mõnusad grilliõhtud pere ja sõprade ringis on suvekuudel lausa asendamatud, otsustasime vaadata, millise kaubaketi e-poest saab grillipeoks vajamineva kauba kõige soodsamalt.

Valisime välja kümme toodet, mis enamasti ikka igaühe ostukorvi satuvad. Et Eestis on ka palju taimetoidusõpru, lisasime ka taimse grillvorsti, et teada saada, kas ja missugust valikut selles kaubagrupis leiab.