5 levinud küsimust ja vastust suvekodu kindlustamise kohta 

Peagi on käes on aeg, kui paljud eestlased iga puhkehetke suvilas veedavad. Selleks, et idülliline paik sind alati ootaks, tasub mõelda kindlustamisele. IIZI kodukindlustuse tootejuht Gertu Karbus vastab viiele enim levinud küsimusele, mis suvekodu kindlustamist puudutavad.

1. Kas on vahet suvekodu kasutamisel aastaringselt või vaid hooajaliselt?

Suvila, kus viibitakse vaid nädalavahetustel või 4-5 kuud aastas, klassifitseerub mittealaliseks elukohaks. Kui näiteks elad maal talumajas püsivalt, siis on see võrdväärne ükskõik missuguse teise kodu kindlustamisega.