GALERII | Konkursi „Aksessuaarid perele ja koju“ võitjad on selgunud! 

Žüriiliige, käsitöömeister Amy Koitmäe: „Nägin, et kõikidesse töödesse oli pandud palju oskusi ja armastust. Mina hindasin töid sisetunde järgi ning seadsin kriteeriumiteks ka töö keerukuse ja kvaliteedi. Näiteks oli Liina Lippasaare töös näha koostööd ja korrektsust. Mis saaks veel rohkem lapsele rõõmu pakkuda kui kanda ema tehtud imelisi aksessuaare? Väga paistsid silma ka Hilja Väravase õrn ja õhuline süstikpitsist krae ning Märt Küüni keerulised kasevineerist lambid. Erilise kummarduse teen ma aga Leana Lobjakase juhendajatele. Noore intellektipuudega poja emana tean, mida tähendab, kui püüad noore jaoks leida midagi, millega ta hakkama saab, ja kui see tulemus on imeilus, rõõmustab see südamest.“

Žüriiliige, ajakirja Käsitöö konkursi „Pitsilised kaunitarid“ 3. koha võitja Mariliis Pinn: „Mul on hea meel, et konkursile oli esitatud nii palju ägedaid asju ning osalejate seas oli ka lapsi ja mehi. Tore on näha erinevaid tehnikaid ja peent käsitööd. Mind rõõmustas, et tehakse palju lihtsaid, ilusaid ja samas praktilisi asju. Hästi natukene tahan nuriseda fotode kvaliteedi üle. Konkursile esitatud tööde puhul võiks foto tegemisega veidi rohkem vaeva näha. Mõnikord piisab kaamera nurga muutmisest ja foto on kohe kenam.“