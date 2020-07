MEISTRIGA TUTTAVAKS | Pitside kuduja Ivika Viljasaar: „Olen kudunud vähemalt sada Haapsalu salli ja kaksteist pruutkleiti!“ 

„Hästi magus tunne on hoole ja armastusega valminud pitsiline kleit kaunilt karpi pakkida ja uuele omanikule teele saata. Proovin siis alati ka ette kujutada, millist rõõmu selle karbi avamine kellelegi pakub,“ õhkab meister.

„Mind paelub pitsmustrite juures see, et kolme lihtsa põhisilmusega – õhk-, parem- ja pahempidise silmusega – on võimalik luua väga erinevaid mustreid ning tulemus on soe ja õrn,“ jutustab põline tartlane Ivika (45).