SUVEKUUMUS JÄTKUB: 10 asja, mida mitte mingil juhul autosse ei tohi jätta 

Olgugi et terve mõistus ütleb, et lapsi ja lemmikloomi ei tohi kuumaga autosse jätta, on endiselt arvukalt juhtumeid, mil sellise tegevuse tagajärjed on traagilised ning võivad lõppeda surmaga. Kurb statistika ütleb, et Ameerika Ühendriikides sureb seetõttu keskmiselt 38 last aastas. Ühendkuningriikide suurim koerte heaolu eest vastutav organisatsioon Dog Trust toob aga 2014. aastal läbi viidud uuringu põhjal välja, et rohkem kui üks inimene kümnest teadis koera, kes on kuuma ilmaga autosse jäetud. Koera kehatemperatuur tõuseb surmava 41 kraadini kõigest 20 minutiga ning õnnetuse ärahoidmiseks ei ole kasu ei avatud akendest ega auto jätmisest varjulisse kohta.