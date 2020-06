HINNAÜLEVAADE | Millisest poeketist saab jaanipäevaks soodsaima šašlõki, arbuusi ja õlle? 

Paljude suvelemmik arbuus on jõudnud juba üsna mõistliku hinnataseme juurde, jäädes üldjuhul vahemikku 0.55–1.09 €/kg. Prisma valikus on kallim hind tingitud sellest, et tegemist on miniarbuusiga. Arbuusi päritolumaadena olgu loetletud Kreeka (Selver, Maxima, Coop) ja Itaalia (Coop, Rimi) ning miniarbuus on pärit Hispaaniast. Küll aga on Prisma poodides valikus ka suur arbuus. Eesti kurki saab soodsaimalt osta Prismast (1.09 €/kg) ning kalleim on see Selveris (2.49 €/kg).