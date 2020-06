Kuldmedaliga kooli lõpetanud noormees: „Vaimustumine ja pühendumine on nakkav, see sütitab!“ 

Igas valdkonnas innukaks tegutsemiseks aega leidvale noormehele tundub isegi kummaline, et seni pole keegi ligi astunud ega pakkunud: teeme koos! „Ma ei tea, mis neid tagasi hoiab, kas on oma muude hobide-harrastustega nii palju tegemist või ei taheta ülearust tähelepanu, igatahes ei ole keegi ennast pakkuma tulnud. Aga ehk tekib huvi siis, kui selgub, et tegijat enam polegi,“ loodab ta. „Arvuti võib ju muusikat mängida, aga kui kooliraadio ikka päriselt tegutseb, on see hoopis teine asi. See võiks olla hea võimalus ennast proovile panna – eriti siis, kui sedasorti tegemised on kellegi tulevikuplaanides.“

Rohkem võimalusi

Senistele kooliaastatele tagasi vaadates leiab Reio, et koolis võiks rohkem olla võimalusi, mis arvestaksid õpilaste eripärasid. „Näiteks rohkem aega, et õpitavasse süveneda – mõnele õpilasele oleks see hästi oluline,“ on ta tähele pannud. „On neid, kes haaravad kõike lennult, ja neid, kellel see alati nii kiiresti ei käi, kellel oleks vaja teistsugust lähenemist, põhjalikumaid selgitusi – aga nad peavad üldise tempoga kaasa minema. Sellest saavad mahajäämised alguse. Ehk kuluks gümnaasiumiski ära ka mõni pisut praktilisem õppesuund. Kurdetakse ikka, et meie koolimaja on mõttetult suur, ruumi on liiga palju – ehk võiks siis olla siin ka mingi praktilise õppe võimalus, suund, mis annab ka ametioskusi.

Ametiõppega hästi kursis noormees kinnitab oma kogemustele tuginedes, et kutsekoolidesse suhtutakse täiesti alusetult halvasti, kusjuures eelarvamuste küüsis polegi nii väga noored ise, kui nende vanemad. Ikka leitakse, et tingimata on lapsel vaja gümnaasiumi minna. Aga kas ikka on? „Kui läbi kolme aasta käib tõsimeeli kurtmine: milleks mulle need integraalid, milleks mulle tuletised, kus ma neid kasutama hakkan, miks seda vaja on – miks siis kulutada neid aastaid gümnaasiumiõppele? Mina näiteks tean, et mul on neid integraale-tuletisi vaja, sest tahan edasi õppida tehnikaülikoolis. Olen aga ka ametkooli omal nahal järele proovinud ja tean, et sealt saab tõepoolest väga head kutseoskused, millega saab pärast lõpetamist tööturul edukas olla – tõenäoliselt edukamgi võrreldes nendega, kes tulevad gümnaasiumist ühegi erialaoskuseta.“

Võtta ette üks asi korraga

Sel nädalal on abituriendid loodetavasti kooli pääsenud ja saavad eksamiteks valmistuda juba harjumuspärasemates oludes. Erandlik kevad annab küll võimaluse lõpetada gümnaasium ka eksamiteta, aga seda pole Reio kaalunud: „Tahan ju edasi õppida ja seepärast on mõistlik eksamid ära teha, endal on kindlam tunne edasi liikuda. Kõrgkoolidest on praegu mu sihiks Tallinna tehnikaülikool. See veendumus, et tahaksin saada hea tehnilise hariduse, on gümnaasiumi ajal tasapisi aina süvenenud, ju on siis ikka see reaalsuuna valik, mis gümnaasiumi astudes tehtud sai, olnud õige – ehkki huvi pakuvad mulle paljud muudki valdkonnad. Aga kes teab, mida tehnikaharidusega tulevikus kombineerida saab.“

Reio esimene plaan pärast lõpetamist on aga ajateenistus. „Tundub mõistlik, siis on sellega ühel pool, ei pea kogu aeg mõtlema, millal ja kuidas,“ on ta kõik läbi kaalunud. „On küll võimalus astuda kõigepealt ülikooli, siis minna ajateenistusse ja tagasi tulles hakata õppima, aga ma ei pea seda vajalikuks. Ei usu, et mul tekiks sissesaamisega probleeme, nii et parem võtta ette üks asi korraga, kui see on tehtud, siis järgmine. Mulle meeldib nii.“