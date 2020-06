Tee ise GALERII | Suured värvilised lilled, heegeldatud kleit ja eriilmelised detailid ehk Hipilikult muretud boho-pulmad Annaliisa Köss , täna, 18:25 Jaga: M

MAALILINE BOHO-STIIL: Gerli ja Egert Ehte pulm toimus Ravila karjakastellis, mis on pruutpaaride seas seni veel üsna avastamata pärl. Foto: Anete Toming

Suured värvilised lilled, heegeldatud kleit ja isetehtud pingid on vaid killuke maalähedasest elegantsist, mida boho-stiilis pulmad teile pakkuda saavad. Kui soovite oma pulmapäevale lisada värvi ja eriilmelisi detaile, on just see stiil teie jaoks.