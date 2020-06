Mida teha, kui lemmikloom on saanud mesilaselt nõelata või rästikult hammustada? 

Suvi on juba täies hoos, mis tähendab seda, et elavnenud on ka kõikvõimalikud putukad ja parasiidid, aga ka maod. Kuidas käituda, kui kass või koer on nõelata või hammustada saanud, sellest annab ülevaate KIKA Eesti juht Ksenia German.

Kuna talv oli väga soe, on oodata küllaltki herilaste- ja mesilasterohket suve. Puugid on juba ammu liikvel ning lisaks võib põldudel, metsa- ja rabaservadel või isegi aias kohata madusid, kellest kõige ohtlikum on mürgine rästik. Paramatult tuleb ette, et lemmik saab mõne putuka või rästikuga kokku puutudes haiget, mistõttu tuleb suvel väljas ringi liikuvaid neljajalgseid eriti hoolikalt iga päev kontrollida.