Lugeja küsib: kas eriolukorra tõttu ära jäänud pakettreisi eest võib raha tagasi nõuda? 

Helemäe soovitab olla paindlik ja leida mõlemat poolt rahuldav lahendus. „Kuid selleks, et tarbija saaks langetada teadliku otsuse, peab ta saama teavet kõigi valikuvõimaluste kohta,“ lisab ta. „Meile on aga kaevatud, et reisiettevõte ei ole tutvustanud nende õigust raha tagasi saada. Kui on teatatud, et valida on vaid reis hilisemal ajal või kinkekaart, siis on see tarbija eksitamine.“