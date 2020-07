Selgeltnägija Tene Laul: „Eneseteostus on hästi oluline osa õnnelikust elust – seda lihtsalt tuleb järgida!“ 

Selgeltnägija Tene Laul usaldab alati oma sisetunnet – see annab märku, millega tasub kaasa minna. «Kui otsus on tehtud, ei lase ma tekkida kahtlusel, et äkki läheb midagi valesti. Muidu on saatusele juba ette antud võimalus põrumiseks,» sõnab südikas saarlanna.

Selgeltnägija ja kristallipoodide omaniku Tene Laulu (29) päevad on hoolikalt plaanitud oma Kuressaare ning Tallinna poe käigus hoidmise ja arendamise, eraseansside ning artiklite kirjutamise järgi. Ta valib täpselt, millele oma aega kulutab, ja loobub teinekord näiteks esinemispakkumistest, mis kiirel ajal ta graafikusse ei mahu.