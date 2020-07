Oh keeruta, lennuta... ehk Tee ise tuules lendlev suvekleit! 

1. Lõika tükid. Lõika kangast kaks ühesugust trapetsikujulist esi- ja tagatükki, mille ülemine serv on u 95 cm, alumine serv 120 cm ja kõrgus midikleidi puhul 75 cm. Äärista tükid.

1.-2. Lõika tükid ja õmble kokku. Foto: Laura Karro

3. Tee sats. Lõika kangast 20 cm laiused tükid ja õmble need otstest kokku, nii et saad 4−5 m pikkuse riba. Äärista kangas, kroogi see seeliku alläärele ja õmble läbi.