15 nippi, kuidas suvel raha säästa 

Jaluta parki ja randa ning pea perega üks meeleolukas piknik. On tõestatud, et värskes õhus viibimine tekitab õnnehormoone, mis su enesetunde märgatavalt paremaks teevad. Lisaks on see palju soodsam! Snäkkidele kulutad küll mõne euro, kuid see on oluliselt väiksem summa kui arve mõnes rannarestos.